‘Boete Arriva gebruiken als goedmakertje Brabantse scholieren’

Vermoede­lij­ke dader steekpar­tij Breda is bekende van de politie, mishandel­de ook ander persoon

17:48 BREDA - In het onderzoek naar de fatale steekpartij in Breda heeft de politie nog een aangifte ontvangen tegen de mogelijke dader. Kort voor het steekincident werd een 18-jarige inwoner van Dordrecht door de 36-jarige verdachte mishandeld. De verdachte is een bekende van de politie. Hij is al eerder veroordeeld voor meerdere inbraken.