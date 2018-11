Boete en extra toezicht Arriva na rituitval West-Brabant

Lukt het mij om in 6 minuten een AED te vinden en iemand te redden? Ik twijfel

8:56 Breda is nog niet helemaal AED-proof, lees ik in de krant. Dik 80 procent is gedekt, maar er zijn nog wat black spots. Dat houdt in dat er dus nog plaatsen zijn waar je, in geval van nood, niet binnen zes minuten een hartreanimatiekastje kunt vinden.