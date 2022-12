Bredase voetbalfan in Qatar: ‘Het wordt 1-0 tegen de VS’

Week na intocht alsnog protest tegen Zwarte Piet in Tuinzigt: stoepen en ramen bespoten

BREDA - Een week na de intocht met Zwarte Pieten in de Bredase wijk Tuinzigt, is er alsnog geprotesteerd. Met spuitverf is op een aantal plekken ‘Zwarte Piet is racisme’ geschreven, onder meer op ruiten van de Jumbo.

30 november