Corona: Waarom sluiten wij de grens voor de Belgen niet?

Hoezo kermis Ginneken en Ulvenhout afgeblazen? ‘Dat hebben we zo niet afgespro­ken’

10 augustus BREDA - Dat de kermissen in het Ginneken en Ulvenhout zijn afgeblazen is in strijd met een motie die de gemeenteraad van Breda heeft aangenomen. Want tijdens de coronacrisis zou dit soort evenementen juist voorrang moeten krijgen. Dus klimt de fractie van Breda’97 in de pen.