Explosieve toename dumpingen chemisch afval: ‘Drugsproductie weer op volle toeren’, maar ‘drinkwater niet in gevaar’

indebuurt.nl Regenjas of korte broek: dit is de weersver­wach­ting voor juni in Breda

De blauweregen is volop in bloei in Breda, de eerste evenementen zijn geweest en de terrassen stromen vol. Een mooi begin van een nieuwe maand! Wat is de weersverwachting in juni? Jaco van Wezel van WeerOnline vertelt er meer over.