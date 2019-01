Brabander (72) zit in oog van Thaise storm en vreest voor huis: 'Ik houd mijn hart vast’

interview ‘In principe is er meer dan genoeg ruimte om te bouwen in Breda’

8:47 BREDA - In Breda moeten de komende vier jaar 6.000 woningen worden gebouwd of op zijn minst in de ‘harde’ planning staan. Die ambitie heeft de dit jaar gevormde coalitie van VVD, D66 en PvdA zichzelf opgelegd. Maar uit een inventarisatie van BN DeStem blijkt dat er hooguit 5.000 woningen in de pijplijn zitten. Dat is inclusief een aantal plannen dat nog boterzacht is.