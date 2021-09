Brabanders massaal op stap in Antwerpen: ‘Hier kun je tenminste tot 5 uur zuipen’

‘Ik zit dagenlang te huilen', OM vervolgt 27 verdachten voor geweldsex­plo­sie na NAC-NEC

7 september BREDA - In totaal moeten 27 relschoppers zich voor de rechtbank in Breda gaan verantwoorden voor deelname aan de uitbarsting van geweld tegen de politie na de wedstrijd NAC-NEC op 23 mei. Een 20-jarige verdachte is als laatste - na 108 dagen voorarrest - voorlopig vrijgelaten.