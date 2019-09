Brabant brandt vingers niet aan aanpak van festivaldrugs

In juli had Statenlid Marcel Deryckere aan Gedeputeerde Staten gevraagd of ze net als minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vinden dat gebruikers van drugs medeverantwoordelijk zijn ‘voor het in stand houden van een drugsindustrie, waar ook onschuldige mensen het slachtoffer van zijn’.



Met die stelling is het provinciebestuur het wel eens: ,,Zonder consumptie geen productie.’’ Bovendien laat het college weten dat het zich ernstig zorgen maakt over de productie van drugs en het ‘problematische’ gebruik van die middelen. ,,Maar we onderstrepen dat drugsgebruik niet strafbaar is’’, aldus Gedeputeerde Staten.