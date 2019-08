Brabant draait: misschien toch camera's in buitengebied

Tot voor kort stonden Gedeputeerde Staten op het standpunt dat het veel te duur is om 450.000 hectare aan natuur- en buitengebied in de gaten te houden met camera’s, maar nu lijkt het college toch een draai te maken.

Hameren op inzet

Dat blijkt uit antwoorden die Gedeputeerde Staten hebben gegeven op vragen van PVV-Statenlid Maikel Boon. De politicus uit Bergen op Zoom hamert al langer op de inzet van camera’s in het buitengebied, maar tot voor kort hield het provinciebestuur de boot af. Niet alleen vanwege de kosten, maar bijvoorbeeld ook omdat het bijna onmogelijk is om iemand dag en nacht de beelden te laten bekijken.

Flexibele inzet

Maar uit de antwoorden op de laatste vragen van Boon wordt duidelijk dat camera-inzet niet langer als onhaalbaar wordt gezien. ,,Er vinden op dit moment op diverse plekken proeven plaats met innovatieve hulpmiddelen zoals drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s en geluidssensors’’, aldus het college. ,,Verder gaan we de komende periode bekijken of flexibele camera-inzet effectief is, ook al is niet duidelijk of het kan in verband met privacy-aspecten.’’