Brabants infocentrum werkt al aan coronacollectie

Raambezoe­ken: in mum van tijd ontmoe­tings­plek bij Molenstae­te opgetrok­ken

11 mei BREDA - In een mum van tijd is bij woonzorgcomplex Molenstaete in Brabantpark in Breda een behuizing opgetrokken om een ontmoeting tussen dierbaren en bewoners en cliënten mogelijk te maken. Zo is aan de wens van de medewerkers snel en behendig gehoor gegeven.