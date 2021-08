Brabantse boerenvoorman Wim Bens: ‘Mensen weten niet meer wat er gebeurt op het platteland’

Video / update Mogelijk schietinci­dent aan Lachapelle­straat in Breda: ‘Een harde knal en nog een knal om de hoek’

20 augustus BREDA - De Lachappellestraat in Breda tast in het duister over het schietincident dat zich gisteravond laat in de straat afspeelde. Een harde knal, twee knallen. Niemand raakte gewond, maar waar kwamen die knallen vandaan? Was het schieten, vuurwerk of zoiets als een startpistool?