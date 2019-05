Brabantse fans Marco Borsato getroffen door seinstoring op spoor bij Lage Zwaluwe

Man en vrouw (21) dreigen met vuurwapen in Breda: slachtof­fer nog niet gevonden

29 mei BREDA - Een man en vrouw van 21 jaar oud zijn dinsdagavond opgepakt in Rijsbergen omdat ze eerder op de avond iemand bedreigden met een vuurwapen. Dat gebeurde rond 21.30 uur op de Rijpstraat in Breda. Wie er bedreigd is, is nog onduidelijk.