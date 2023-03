Brabantse kiezer nauwelijks iets wijzer na teleurstellend verkiezingsdebat

Leerlingen Tessender­landt krijgen nieuwe vrachtwa­gen om aan te sleutelen

BREDA - Vmbo-leerlingen van de Bredase school Tessenderlandt kunnen hun kennis binnenkort testen op een vrachtwagen met de nieuwste apparatuur. Dat is uniek, het is de enige vmbo-school in Zuid-Nederland die een truck als lesmateriaal heeft.