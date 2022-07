Brabantse slaapdeskundige: Zes uur slaap van kwaliteit is voldoende

Jolinda Glaudemans is oefen- en slaaptherapeut bij Beweeg-Wijs in Breda. Het állerbelangrijkste in het leven wil ze slaap niet noemen. ,,Maar het zit er niet veel onder. Je herstel vindt plaats in de momenten van slaap. Een goede nachtrust is als een kapstok voor veel aspecten in een gezond leven. Je herstelt zowel fysiek als mentaal en voor een goede gezondheid heb je beide nodig.”