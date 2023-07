Brand in Zundertse hooischuur: ‘Ik heb tweedegraads brandwonden opgelopen’

Het was lang wachten, maar inmiddels gaan de bouwers op het Slotjes­veld ‘als de brandweer’

OOSTERHOUT - Het heeft even geduurd, zeg maar gerust jarenlang, maar nu wordt er flink gebouwd op de plek van de oude brandweerkazerne aan het Slotjesveld in Oosterhout. In de woorden van Bart de Kok van De Kok Bouwgroep: ,,We gaan als de brandweer.”