Brandend Breda op ‘nieuw’ zeventiende eeuws schilderij in Stedelijk Museum Breda

Man (22) betrapt op camerabeel­den tijdens inbraak bij autozaak in Breda

BREDA - Een 22-jarige man heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken bij een autobedrijf aan het Zusterveld in Breda. De eigenaar van het bedrijf schakelde de politie in nadat de camera's beweging detecteerden in de zaak. De verdachte is aangehouden.

10 april