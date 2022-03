Brandweer steunt Oekraïense collega's en kinderziekenhuis

Heeft het nog zin om in België te gaan tanken? Dit moet je weten voor de rit met meeste winst

Brabanders wijken massaal uit naar België om nét over de grens te tanken. Hoewel de benzineprijs ook bij onze zuiderburen flink is gestegen, lukt het in de meeste gevallen nog steeds om daar veel goedkoper te tanken. Dit is wat je moet weten voor de rit met de meeste winst.

9 maart