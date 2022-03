Breda begint met uitbetalen energietoeslag

BREDA - Breda gaat de energietoeslag van 800 euro voor mensen met een laag inkomen in april overmaken. Wethouder Boaz Adank: ,,Mensen vragen zich af waar het geld blijft. We wachten niet op het rijk. We gaan uitkeren.”

Breda gaat net als vele andere gemeenten de energietoeslag eerder uitkeren aan inwoners met een laag inkomen. De wetgeving van het Rijk is nog niet rond, maar Adank wil niet langer wachten. ,,Als we op het Rijk moeten wachten, kan het wel augustus worden. Dan zeg ik ‘succes ermee’, maar wij gaan de mensen uitbetalen.”

Quote Als we op het Rijk moeten wachten, kan het wel augustus worden Boaz Adank, Wethouder sociale zaken

Automatisch

Adank had begin maart toegezegd dat de extra uitkering van 800 euro deze maand nog zou worden overgemaakt. Adank: ,,Dat klopt. We gaan nu beginnen met uitbetalen.” Het is nog niet bekend wanneer het geld daadwerkelijk op de bankrekening staat. Adank: ,,Dat moet even voorbereid worden, maar iedereen die bij ons bekend is, omdat hij of zij een uitkering van de gemeente krijgt, krijgt het bedrag voor 1 mei automatisch overgemaakt.”

Energiezuinig

Bewoners die geen uitkering krijgen, maar die wel in de problemen komen als gevolg van de hoge energieprijzen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Adank: ,,We moeten dan nagaan of iemand alsnog in aanmerking komt voor de toelage. Als dat niet het geval is dan kijkt ons Focusteam Energiearmoede hoe we mensen kunnen helpen. We hebben potjes voor het duurzamer maken van het huis en we geven tips voor energiezuinige maatregelen.”

Voorschieten

Breda durft het aan om het geld voor te schieten. Minister Schouten (Armoedebeleid) heeft, vooruitlopend op de wijziging van de wet, de toezegging gedaan dat gemeenten kunnen starten met uitbetalen. De gemeente verwacht hier vanuit Den Haag geld voor te ontvangen. Dit is echter nog niet bevestigd. De gemeente schiet het bedrag daarom voor.

Inkomen

Inwoners komen in aanmerking voor de extra toelage als het inkomen binnen de 110 procent van de geldende bijstandsnorm of de AOW-norm valt. In Breda gaat dat om een doelgroep van ongeveer 9400 huishoudens. Aan 4470 huishoudens met een gemeentelijke uitkering, gaat de gemeente vóór 1 mei de 800 euro betalen.

Breda Doet Mee

Overige inwoners met een inkomen tot 110 procent van het minimuminkomen die in de problemen komen door hoge energierekeningen kunnen vanaf de eerste week van mei een aanvraag voor compensatie indienen bij de gemeente via www.breda.nl. Inwoners kunnen zich ook telefonisch bij de gemeente melden via 14076. Op www.bredadoetmee.nl zijn allerlei praktische tips om de energierekening naar beneden te brengen.