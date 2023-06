Breda betaalt miljoenen meer om ambtenaren meer salaris te bieden

Koor zoekt man: vooral veel zingende vrouwen, waar blijven de mannen met hun mooie diepe stemmen?

PRINSENBEEK/DONGEN - In het EO-programma ‘Zing!’, een zangwedstrijd voor koren, doen veel zanggroepen mee met mannen en vrouwen van alle leeftijden. In werkelijkheid vergrijst de koorwereld enorm en worden met name mannen steeds vaker gemist.