Breda blijkt dol op peren: ‘Stad houdt er geheel eigen voorkeuren op na’

BREDA - Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar de bewoners zo blij zijn met peren als in Breda. Intussen worden mozzarella en Libanees platbrood steeds populairder in de stad.

Dat blijkt uit een analyse die internetsupermarkt Picnic heeft gemaakt van de verkoopcijfers van het afgelopen half jaar. Verspreid over het land kent deze winkel naar eigen zeggen zo’n miljoen klanten.

Hoge notering

Uit de cijfers maakt Picnic op dat ‘Breda er geheel eigen voorkeuren op na houdt’. ,,Libanees platbrood was daar na mozzarella de snelste stijger. De stad is tevens een van de weinige plekken in Nederland waar peren een hoge notering hebben’’, aldus de webwinkel.

Ook smeersels voor op brood doen het goed in Breda, met hazelnootpasta, chocoladepasta en twee soorten pindakaas bij de twintig grootste stijgers.

Opvallend populair

Iets verderop blijkt dat in Roosendaal veel melkproducten in de Picnic-lijst staan, inclusief een opvallend populair toetje: rijstdessert vanille.

Tilburg en Eindhoven gaan min of meer gelijk op in hun behoefte aan slagroom. De favoriete snack van de inwoners van Den Bosch was in 2022 de Snelle Jelle kruidkoek.

‘Citroenenhoofdstad’

Vorig jaar rond deze tijd stond Breda volgens Picnic nog te boek als de ‘citroenenhoofdstad’ van Nederland. Nergens werd er zo veel van dat citrusfruit besteld als in deze stad. Het lijkt er op dat de lokale voorkeur nu is verschoven naar peren. Wat vorig jaar ook populair was: kippendijfilet, milde kruidenkaas, snackworteltjes en aardappelschijfjes.

In de statistieken van Picnic dook vorig jaar ook nog een typisch eigentijds product op, waarvan de vraag nu lijkt te zijn ingestort: de corona-zelftest.