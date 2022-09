Breda bouwt de stad helemaal vol en Brabant vindt het fantastisch

Schouw in Valkenberg moet schade door Breda Barst duidelijk maken: ‘We hebben gedaan wat we konden’

BREDA - Het gazon van Park Valkenberg is afgelopen weekend bepaald niet schadevrij doorgekomen. De organisatie van Breda Barst nam naar eigen zeggen alle voorzorgsmaatregelen die ze kon nemen, maar tegen de regen van met name zondag was geen kruid gewassen.

20 september