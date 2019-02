Breda en Tilburg gaan samen strijd tegen jihadisten aan

Overleden Superboer krijgt nieuwe vlag uit Zundert

17:00 ZUNDERT - Het was een vlag voor Gerben Eskes. Een 28-jarige Graafschapsupporter die vorig jaar augustus tijdens een vakantie in El Salvador verongelukte. Een klap voor de vrienden met wie hij week in week uit de tribune deelde. Om hem te gedenken drukten zij zijn naam op een gifgroene vlag die elke wedstrijd werd opgehangen in het stadion. Tot hij spoorloos verdween. Nog even dook hij op in Zundert. Maar ook daar raakte hij kwijt.