Breda gaat de fout in. Mogelijk schadevergoeding voor projectontwikkelaar Van Hooijdonk van 1,4 miljoen

Dertig tips over voortvluch­ti­ge Bredanaar ‘Bolle Jos’ na uitloven beloning 200.000 euro

BREDA - Bij de politie zijn dertig tips binnengekomen over de internationaal gezochte Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, nadat het Openbaar Ministerie een week eerder een beloning van 200.000 euro had uitgeloofd voor de gouden tip. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.