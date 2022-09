Breda gaat nog meer vluchtelingen huisvesten in De Koepel, mogelijk tot 800

Voormalig winnaar BredaStar­tup Roomraccoon verhuist hoofdkan­toor naar Kaapstad

BREDA - Het is ondertussen bijna vier jaar geleden dat het Bredase bedrijf Roomraccoon de talentenjacht BredaStartup won in 2018. De onderneming is ondertussen één van de grootste spelers in de wereld van hotel managementsystemen.

