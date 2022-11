Breda gezondste grote stad van Brabant, al krijgt de auto wel heel veel voorrang

Proef voor ruime openings­tij­den voor nachthore­ca in Breda wordt verlengd

BREDA - Goed nieuws voor danceliefhebbers. De proef in de Bredase nachthoreca om met een ontheffing tot 06.00 uur open te blijven, wordt verlengd. De gemeente is geen voorstander van late openingstijden, maar biedt de nachthoreca de ruimte in afwachting van nieuw horecabeleid.

17 november