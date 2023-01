Breda houdt poot stijf met nieuw parkeerregime Prinsenbeek: ‘Verandering is altijd even wennen’

PRINSENBEEK - Ondanks ergernis bij met name de horeca blijft het nieuwe parkeerregime op de Markt in Prinsenbeek in tact. ‘Verandering is altijd even wennen.’

Met ingang van het nieuwe jaar is het verboden om donderdagavond vanaf 22.00 uur te parkeren op de Markt. Daarvoor ging dat verbod pas in om vijf uur ‘s morgens.

Koud op het dak

Deze aanpassing is heel wat bewoners, maar vooral horecaondernemers, koud op het dak gevallen.

Quote Ja, de communica­tie had achteraf gezien beter gekund. burgemeester en wethouders Breda Daarom is het Beekse VVD-raadslid Martijn Meeuwissen in de pen gekropen, om burgemeester en wethouders ter verantwoording te roepen. Volgens de liberaal past de ingreep ‘niet bij de gastvrije gemeente die we willen zijn’. Ook vindt hij dat het dorp beter op de hoogte had kunnen worden gebracht.

Met dat laatste is het college het eens: ,,Ja, de communicatie had achteraf gezien beter gekund”, laat het Meeuwissen weten.

Toch blijft de situatie ongewijzigd. Dat is omdat de weekmarkt sinds begin van dit jaar onder de verantwoordelijkheid van een zelfstandige stichting valt. De gemeente heeft nog wel de verplichting om de Markt om vijf uur vrijdagochtend ‘autovrij op te leveren’. Het college voorspelt dat dit zo vroeg in de ochtend niet gaat lukken omdat het te vroeg is om boa’s op pad te sturen. Daarom gaat het parkeerverbod in om tien uur donderdagavond.

Auto verplaatsen

Dat heeft een bijkomend voordeel. ,,De boa’s kunnen in de avond al controleren of het terrein leeg is. Als er dan nog auto’s staan, dan kunnen ze proberen de eigenaar te bereiken, zodat die zijn voertuig zelf nog kan verplaatsen”, aldus het college.

Intussen is het tot burgemeester en wethouders ook doorgedrongen dat met name de horeca-ondernemers niet blij zijn met de hele gang van zaken. Maar ‘verandering is altijd even wennen’, aldus het college. Bovendien is er meer dan genoeg parkeerruimte over op en rond de Markt in Prinsenbeek.