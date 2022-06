Breda krijgt er weer een paar nieuwe straatnamen bij, zoals Muurbloem, Fluitenkruidpad en Bourbonhof

Hypermoder­ne straatlam­pen in Breda blijven haperen: ‘Het wordt er hier niet leuker op’

BREDA - Het experiment met hypermoderne straatverlichting in de Willemstraat groeit voor het stadsbestuur van Breda uit tot een hoofdpijndossier. In april werd de straat getroffen door een complete blackout. Dat probleem is opgelost, maar de installatie hapert nog steeds.

9 juni