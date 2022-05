Breda krijgt zeven wethouders: ‘Is zes niet voldoende?’

Regio zoekt nog opvang voor 50 asielzoe­kers, locatie nog onbekend

BREDA - Er moet nog opvang worden geregeld voor zo'n vijftig asielzoekers in de regio Midden- en West-Brabant. Waar dat gaat gebeuren, was dinsdag nog niet duidelijk. ,,Daarover gaan we nog met de gemeenten in overleg.”

5:59