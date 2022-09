Breda maakt zich klaar voor zware tijden: ‘We houden graag wat vet op de botten’

Bredanaar (23) thuis opgepakt met partij wiet ter waarde van 22.000 euro

BREDA - De politie heeft woensdag een 23-jarige Bredanaar aangehouden, omdat in zijn woning een grote hoeveelheid wiet is aangetroffen. Ook werd een 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de drugsvangst.

8 september