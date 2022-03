Breda opent website Oekraïne om alle hulp te coördineren; contact met zusterstad Wroclaw

De gemeente wil de hulp die in een stroomversnelling komt zo goed mogelijk in kaart brengen. De website is ook bedoeld voor iedereen die hulp wil bieden maar niet precies weet hoe. Er is een formulier beschikbaar op de site. De gemeente bekijkt vervolgens of een verbinding gemaakt kan worden met een organisatie of instelling.

Hartverscheurende beelden

,,We zien dagelijks beelden van de oorlog in Oekraïne. Hartverscheurende beelden die een diepe indruk maken. We voelen ons solidair met de inwoners van Oekraïne die hun land zijn ontvlucht. Dit leidt ertoe dat veel mensen in actie komen. Het kabinet bereid maatregelen voor en er worden nationale acties opgezet. Ook in onze regio en stad zien we dat dit leeft. Er worden veel vragen gesteld en er ontstaan hartverwarmende initiatieven”, aldus de persverklaring van de gemeente.

Zusterstad Wroclaw

De gemeente zoekt ook de samenwerking op met zusterstad Wroclaw: ,,In Wroclaw wonen sinds de Tweede Wereldoorlog veel mensen afkomstig uit Lviv (Oekraïne). Wroclaw heeft een vriendschapsband met de Oekraïense stad Lviv. Deze week is er bestuurlijk contact geweest tussen Wroclaw en Breda. Wroclaw heeft ons gevraagd om samen te werken en hulp te coördineren. Samen bespreken we de komende week op welke manier we hier vorm aan kunnen geven.”

Twee complexen

De gemeente: ,,We zullen doen wat binnen onze macht ligt om mensen uit Oekraïne te helpen, samen ook met maatschappelijke partners in de stad en in de regio.”

Er worden op dit moment twee complexen ingericht voor opvang van vluchtelingen: de vrouwenvleugel in de voormalige Koepelgevangenis (370) en sporthal De Scharen (200), alles in overleg met de veiligheidsregio Midden West-Brabant.

