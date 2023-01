Breda stuurt aggregaat naar kersverse zusterstad Lviv in Oekraïne: ‘Blij dat we kunnen helpen’

Het apparaat kan onder meer worden gebruikt bij het herstel van vernielde de warmte- en watervoorzieningen. De dieselaggregaat die Breda naar Lviv stuurt heeft een capaciteit van 52 kilowatt Daarmee kunnen zo’n tien huizen een dag lang van stroom worden voorzien.

Ontregelen

Het Russische leger heeft het al enkele maanden nadrukkelijk gemunt op de energievoorzieningen in Oekraïense steden. Op die manier hopen de invallers het leven van de Oekraïners bevolking te ontregelen.

,,We zijn blij dat we Oekraïne op een concrete manier kunnen helpen”, zegt de Bredase wethouder Boaz Adank (Internationalisering, VVD). ,,Dat deden we al met de opvang van oorlogsvluchtelingen in de Koepel en het Weideveld. Met deze aggregaat kunnen we helpen het leven in Lviv zelf, zo goed en zo kwaad als het kan, door te laten gaan. Er was ook expliciet gevraagd om dit soort apparaten.”

Uitdaging

Het was volgens de wethouder overigens nog best ‘een uitdaging’ om de noodaggregaat op de kop te tikken. ,,Er is grote vraag naar dit soort apparaten. Uiteindelijk is dit exemplaar geïmporteerd uit Frankrijk”, aldus Adank.

Breda heeft in het najaar van 2022 besloten om een stedenband aan te gaan met Lviv. Eigenlijk zou die relatie al in november officieel worden beklonken, maar dat moment is uitgesteld vanwege Russische raketaanvallen. Dat was voor Breda geen reden om te wachten met het leveren van steun en is er alvast een aggregaat naar de nieuwe zusterstad gestuurd.

Actief op zoek

Ook bewoners van Breda zijn actief op zoek naar aggregaten. Eind vorig jaar lukte het Gerard Gielen nog om met 42 generatoren af te reizen naar het zwaar door de Russische inval getroffen land.