Breda was waarschuwen café beu en zette loktiener in voor alcoholcontrole: De Kapitein vier weken dicht

Studenten houden conferen­tie over dance: ‘Waarom worden jongeren geweerd bij danceparty’s?’

BREDA - Waarom worden jongeren tot en met 20 jaar geweerd op dance-avonden? En wat is het effect van filmpjes bij danceparty’s? ,,Niet iedereen vindt dat prettig. We willen dat bespreekbaar maken op de danceconferentie in Breda.”