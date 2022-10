Breda wil ideeën voor de toekomst van het voormalige CSM-terrein ’t Zoet

BREDA - De gemeente Breda en de provincie Brabant zoeken naar ideeën voor de toekomst van het voormalige terrein van de suikerfabriek langs de Mark. Inwoners, ondernemers en deskundigen worden om die reden uitgenodigd mee te denken over de invulling van wat inmiddels ’t Zoet is gaan heten.

Zelf heeft het stadsbestuur al eerder het voornemen geuit om het grote gebied, dat grenst aan het centrum van Breda, te gebruiken voor een ‘schaalsprong’. Waar Nijmegen met de ‘Waalsprong’ enorm uitbreidt aan de andere kant van de rivier, wil Breda uitbreiden aan de andere kant van de singel.

Dat zal wat minder uitgebreid kunnen dan in Nijmegen gezien de grootte van het gebied, maar toch kan er ook in Breda flink gebouwd worden. Een en ander is al verwoord in het Toekomstperspectief ’t Zoet. Sinds begin 2021 zijn de gemeente Breda en de provincie samen eigenaar van het voormalige CSM-terrein. Het terrein moet ontwikkeld worden tot een ‘hoogstedelijk, internationaal georiënteerd gebied met Bredase en Brabantse karaktertrekken’.

Ideeënprijsvraag

Iedereen die mee wil denken over ’t Zoet kan dat zowel online als offline doen. Vanaf vrijdag is de website over ’t Zoet (www.tzoet.com) online. Ook start een campagne met een ideeënprijsvraag over pop-upinitiatieven voor ’t Zoet. Het beste en meest haalbare idee kan op het terrein worden uitgevoerd. Daarnaast maakt een wekelijks spreekuur in het informatiecentrum van CrossMark (Veilingkade 15) het mogelijk om meer te weten te komen over de ontwikkeling van ’t Zoet.

De provincie blijft volgens gedeputeerde Erik Ronnes nauw bij de plannen betrokken. ,,Wij zijn als provincie bij verschillende stedelijke transformatie-projecten in Brabant betrokken en zijn zo met de gemeente Breda in de ontwikkeling van ’t Zoet gestapt. Het voormalige CSM-terrein biedt, samen met de directe omgeving, enorme kansen om een nieuw stedelijk gebied aan Breda toe te voegen waarmee de stad en de regio een nieuwe stap kunnen zetten. Het wordt een plek met een diversiteit aan woningen, maar ook een fijne plek om te werken en te verblijven. Met ook een kans om natuur en water klimaat-proof in te richten.’’

Voorlopig ontwerp

Voor de definitieve invulling van ’t Zoet wordt verder gebouwd op het landschaps- en stedenbouwkundig plan van Bureau West 8. Het gaat om een voorlopig ontwerp dat pas wordt uitgewerkt als ondernemers, betrokkenen en experts hun ideeën en opmerkingen hebben gegeven. Vanaf begin volgend jaar wordt er al wel meer mogelijk op ’t Zoet, zoals het organiseren van kleine evenementen die een meerwaarde hebben voor het gebied, rondleidingen op het terrein en het openstellen van het park langs de Mark.