Breda zet deuren bij noodopvang Oekraïners ook open voor andere vluchtelingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vraagt gemeenten al geruime tijd om hulp bij het vinden van slaapplekken voor de asielzoekers. ,,De situatie in Ter Apel is onhoudbaar‘’, zeggen burgemeester en wethouders in een reactie. ,,Daarvan kunnen en willen we in Breda niet wegkijken. De oplossing zullen we in Nederland met elkaar moeten vinden. Door deze crisisnoodopvang aan te bieden geven we het COA ruimte om op zoek te gaan naar een geschikte verblijfplaats voor deze mensen.”