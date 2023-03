Breda zet streep door steunproject thuisloze jongeren: ‘Geen meerwaarde’

BREDA - Het Bouwdepot, een project dat is opgericht om thuisloze jongeren te ondersteunen, heeft ‘geen meerwaarde’ voor Breda. Het stadsbestuur ziet meer in de eigen lokale aanpak: Breday.

Dat staat in een brief die wethouder Boaz Adank (Jeugdzorg, VVD) naar de raad heeft gestuurd. Daarmee wordt een streep gezet door een motie die de fracties eerder unaniem hebben aangenomen.

In het najaar van 2021 kwam CDA-raadslid Christine de Moor met het voorstel om uit te zoeken of Het Bouwdepot een uitkomst kan bieden voor thuisloze jongeren tussen de 18 en 21 jaar. Volgens de christen-democrate lopen te veel jongeren van die leeftijd vast in financiële problemen. Het Bouwproject richt zich nadrukkelijk op het ondersteunen van die doelgroep.

Quote Het komt ook regelmatig voor dat een jongere weer een bijstands­uit­ke­ring nodig heeft. burgemeester en wethouders Het idee is dat een jongere, in plaats van bijstand, elke maand 1050 euro leefgeld krijgt. Daardoor ontstaat ‘financiële rust en ruimte om aan persoonlijke doelen te werken, zoals het aflossen van schulden en het vinden van onderdak’. De jongeren worden daarbij begeleid door professionals van Het Bouwdepot.

Wethouder Adank is aan de slag gegaan met de motie. Uit onderzoek blijkt dat sommige jongeren die onder de hoede van Het Bouwdepot komen ‘een goed jaar doorlopen’: ,,Maar het komt ook regelmatig voor dat een jongere na een jaar weer een bijstandsuitkering nodig heeft.”

Vergelijkbaar project

Bovendien loopt er in Breda al een ander, vergelijkbaar project: Breday. Dat richt zich ook specifiek op deze groep jongeren. Breday draait sinds juni 2021 en sindsdien is het aantal jongeren in de bijstand gedaald van ongeveer 450 naar rond de 250.

Volgens Adank is dat succes groot genoeg om ermee door te gaan. Dat is slecht nieuws voor Het Bouwdepot, zo blijkt uit zijn brief aan de raad: ,,Er is al veel aandacht voor de doelgroep, dus deelname aan Het Bouwdepot heeft voor ons geen meerwaarde.”