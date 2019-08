Bredaas lyceum rouwt weer om leerling na dood Megan (15): ‘Zoiets verschrikkelijks went nooit’

Video Megan (15) overleden na steekpar­tij in woning Breda, 16-jarige verdachte aangehou­den

21:53 BREDA - In een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda heeft maandagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is de 15-jarig Megan overleden. Elders in Breda is een 16-jarige jongen aanhouden.