Bredaas mysterie: dit is wanneer je een woning officieel een herenhuis mag noemen

‘Ik wil NAC in de eredivisie zien. Als je voor de bovenste twee plekken wil gaan, moeten er toppers bij’

De rust die Cuco Martina (33) zocht, vond hij in Breda. ,,NAC heeft me de kans gegeven om te laten zien wat ik kan. Dus wilde ik NAC niet in de steek laten en na een half jaar weer weggaan.”