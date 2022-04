Bredaas Oekraïne-gala afgeblazen vanwege gebrek aan sponsoren

Communica­tie­bu­reau viert jubileum met PR-museum: ‘Het juiste verhaal aan de juiste persoon vertellen’

BREDA - Talk About bestaat 11 jaar en dat viert het communicatiebureau uit Breda met een pop-up museum over PR. Want ondanks dat deze communicatievorm alom aanwezig is op straat, hebben veel mensen geen idee waar deze twee letters precies voor staan.

21 april