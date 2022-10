Bredanaar (82) overleden in het ziekenhuis na verkeersongeluk in Breda

Bodem voedselpak­ket komt langzaam in zicht: extra steun voor voedselban­ken

BREDA - Voedselbanken in West Brabant reageren verheugd op het initiatief van Unox, Bolletje, Hak en Iglo die hun donaties verhogen. ,,We hebben niet alleen veel meer klanten gekregen, het aanbod van goederen is flink afgenomen”, zeg de Bredase coördinator Thijs Verhees.

