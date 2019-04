Bredanaar door ‘dochter’ opgelicht via WhatsApp: ‘Je voelt je enorm bescheten’

Dollemans­rit Breda: Land Rover beschadigt zeker 10 auto's in wijk Zandberg, bestuurder vlucht

11:54 BREDA - De bestuurder van een Land Rover heeft gisteravond voor grote schade gezorgd in de Zonstraat in de Bredase wijk Zandberg. Even na elf uur ontstond er tumult in de straat toen de bestuurder tien auto's die geparkeerd stonden in de straat raakte en schampte. Zo zelfs, dat één van de wagens overdwars kwam te staan.