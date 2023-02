Bredanaar krijgt taakstraf na ontucht met stiefdochter (10)

‘Zoals het er nu uitziet, heb ik een goed gevoel bij NAC’

Verbazingwekkend goed. Dat is door de bank genomen de mening van de gemiddelde NAC-supporter over het debuut van de man zonder spelritme. Aan weinig is echter te zien dat Cuco Martina in tien maanden alleen twee oefenduels (eind september) speelde met Curaçao.