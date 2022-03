Bredanaar wil kilometerslang menselijk lint uit solidariteit met Oekraïne

Voortouw

,,Daarom heb ik het voortouw genomen om, samen met een aantal mensen, in actie te komen. Het idee is om een menselijk lint te vormen door Breda heen vanaf de Ginnekenmarkt via de Grote Markt tot aan het Station’’, aldus Coenen.

Solidariteit

,,In 1990 is er al eens een zo’n actie georganiseerd in Oekraïne zelf’’, zegt hij. ,,Dit was een lint van maar liefst 700 kilometer lang met ongeveer 450.000 mensen. Toen was het een teken van solidariteit voor de vorming van een zelfstandige Oekraïense staat.’’