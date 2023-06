Bredanaar wint 250.000 euro met kraslot uit supermarkt: ‘Een goed begin van de zomer’

Voedsel­bank Et­ten-Leur verhuist naar Pauvreweg

ETTEN-LEUR - De Voedselbank in Etten-Leur verhuist. Er is een nieuw onderkomen gevonden aan de Pauvreweg 23. In september is de overdracht van het pand. ,,We gaan nu zo snel mogelijk de omgeving informeren", zegt voorzitter Thomas Chaulet.