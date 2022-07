Bredanaars ‘adopteren’ slachtoffers Holocaust: ‘Deze stad heeft wat goed te maken’

Flatrel Breda komt tot een einde: de kopgevels worden wit en er komt een Blind Wall-muurschil­de­ring

BREDA - ‘Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk is het eind goed al goed.’ Bredanaar Nico Vermeulen is tevreden. De kopgevels van de Laurentiusflats in Heusdenhout krijgen geen kleurtje, maar worden gewoon wit geschilderd.

13 juli