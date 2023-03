Bredase Angela maakt indruk op Humberto Tan: 'Geweldig om hier te staan'

indebuurt.nlDe Bredase Angela Vergouwen (36) had op zaterdag 18 maart de avond van haar leven. Ze mocht optreden in het programma van Humberto Tan en maakt indruk op de presentator die enthousiast mee zat te neuriën. “Het was geweldig om dit te mogen doen”, zei Angela na het optreden tegen Humberto.

De programmamakers van Humberto struinden voor de rubriek Humberto Unplugged Nederland af op zoek naar gouden keeltjes. In de zoektocht naar lokaal talent, plaatsten ze op donderdag 9 maart een knalrode microfoon in hartje Breda. Dat doen ze om de rubriek Humberto Unplugged te vullen. Deze rubriek is onderdeel van van Humberto’s talkshow die elke zaterdag- en zondagavond te zien is op RTL 4.

Volledig scherm Foto: Angela Vergouwen

Nog een keer terugkomen

Angela zong het nummer Master Blaster van Stevie Wonder, onder begeleiding van huisband The Jimmy’s. Na afloop van het optreden zat ze nog vol adrenaline. “Ik had echt niet verwacht dat ik hier op mocht treden. Maar het was zo tof om hier te staan. Ik ben al een tijdje met muziek bezig dus hopelijk helpt dit optreden mij verder.”

De presentator had nog een verassing voor de Bredase zangeres. “Je mag binnenkort nog een keer terugkomen. Alle zangers en zangeressen die aan Unplugged meedoen, komen nog een keer samen om te zingen”, zegt Tan. Dat aanbod slaat Angela zeker niet af.

Benieuwd hoe Angela het deed? Check hier de aflevering van Humberto op zaterdag. Angela zingt vanaf minuut 20 het nummer van Stevie Wonder.

Muziekcarrière

Angela is al een aantal jaar zangeres en dat gaat haar goed af. “Ik ben sinds 2017 zangeres bij Nakatomi (bekend van de hit: Children of the Night) en treedt vaak op door het land. Daarom was ik niet zenuwachtig om op te treden voor de camera’s. Ben het wel gewend.”

De Bredase kreeg lovende feedback op haar optreden bij Humberto Tan. “Ik kreeg leuke reacties van mensen”, zegt Angela. “Ze waren onder de indruk, trots of waren heel blij voor mij. Dat was echt geweldig om te zien.” De zangeres keert in de laatste uitzending van Humberto terug voor nog een optreden. “Ik krijg de komende weken meer informatie over, maar heb er veel zin in”, zegt Angela.

