Bredase beachvolleybalster gaat in sportgek Wenen genieten van EK: ‘Iedereen kent alle dansjes en liedjes’

Zwitserse profwieler­ploeg verovert de wereld vanuit Oosterhout: ‘Nee, Nibali hebben we hier nog niet gezien’

Met Zwitsers kapitaal en met oud-Tourwinnaar Vincenzo Nibali als ambassadeur is nieuwkomer Q36.5 op weg naar de World Tour. Het laatste dat je verwacht is dat dat gebeurt vanuit een loods in Oosterhout. Ook al zit er geen enkele Nederlander in het team.