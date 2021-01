Bredase drugsbaas moet 7 miljoen euro aan de staat betalen

Verzet tegen bouwplan Villa Trianon aan Baroniel­aan niet geluwd: kwestie naar Raad van State

8 januari BREDA - De Raad van State mag zich buigen over het bouwplan op het perceel van Villa Trianon in Breda. Bezwaarmakers in de directe omgeving leggen zich niet neer bij de wijziging van het bestemmingsplan waar de gemeenteraad in september 2020 goedkeuring aan verleende.