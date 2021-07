Bredase gamestudio scoort met Pine: ‘Binnen een paar uur was onze game 11.000 keer verkocht, bizar’

Een kantoorruimte zoals je die bij gamemakers verwacht. Flinke schermen, een koffiezetapparaat, wat bureaus en stoelen en dat is het dan wel. Hier, op een weinig inspirerend bedrijventerrein aan de Bredase Takkebijsters is Pine geboren. Het eerste kindje van gamestudio Twirlbound. Een spel dat inmiddels door zo’n 10 miljoen mensen wereldwijd is gespeeld. ,,Alleen in de eerste maand werd het al 126 miljoen minuten gespeeld, dat is 241 jaar’’, zo vertelt Van de Laar, zelf nog steeds enigszins beduusd over die cijfers.