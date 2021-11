Bredase horeca zegt zaterdag ook na 20.00 uur open te blijven uit protest tegen coronabeleid

Yorick helpt werknemers die in scheiding liggen: 'Gek dat we mensen laten aanmodde­ren’

BREDA - Boze appjes van je ex, praktische zaken die geregeld moeten worden en bezittingen die verdeeld moeten worden: er komt veel op je af wanneer je in scheiding ligt, waardoor het lastig is om je op je werk volledig in te zetten. ,,De foutmarge gaat omhoog.”

9 november