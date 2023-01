Bredase Klûntocht is wel een vrolijk volksfeest, maar klunen... ‘Ik kom er net pas achter dat het iets met de Elfstedentocht te maken heeft’

BREDA - Winter in het land betekent al een paar jaar klunen in Breda. De georganiseerde kroegentocht door het centrum groeit aan populariteit en toch ook weer niet. Want hoewel het druk is in de straten, raakt het klunen zelf wat op de achtergrond.